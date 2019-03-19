В Ташкенте появился первый красно-белый пешеходный переход по опыту Европы
- Узбекистан, общество
- 16:33, 19 марта 2019
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CA-NEWS (UZ) - В столице Узбекистана на круге вокруг сквера Амира Темура в качестве эксперимента появилась красно-белая разметка нерегулируемого перехода, сообщает ГУВД Ташкента.
Хокимият (администрация) совместно с ГУВД города Ташкента пригласили специалистов из Словакии, которые предложили в качестве эксперимента использовать белый и красный цвета для нанесения дорожной разметки 1.14.1– нерегулируемый пешеходный переход.
Как показал опыт обеспечения безопасности пешеходов европейских стран, желто-белая разметка не всегда заметна, особенно в темное время суток, а красно-белая хорошо видна водителям, да и пешеходам тоже, отметили в ведомстве.