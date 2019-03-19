Президент Таджикистана открыл школу стоимостью $1,5 млн

CA-NEWS (TJ) - Президент Эмомали Рахмон и мэр Душанбе Рустами Эмомали открыли сегодня, 19 марта школу №99 по улице Борбада района Сино, сообщает Азия Плюс.

Образовательное учреждение рассчитано на 1260 учеников. Общая сметная стоимость строительства среднего общеобразовательного учреждения №99 составляет свыше 14 млн сомони (около $1,5 млн).

Заказчиком объекта является Государственное учреждение «Центр реализации строительных проектов и оснащения школ», строительные работы проводились обществом с ограниченной ответственностью «Ниагара-А», сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее это образовательное учреждение охватывало обучением учащихся только до 4-го класса. С возведением нового здания учащиеся махалли района Сино будут осваивать науки в современных условиях.

Учащиеся могут в предметных классах по химии, физике и биологии с лабораториями, классах трудового воспитания для мальчиков и девочек освоить точные науки и различные ремёсла. Для повышения интеллектуальных способностей учащихся здесь имеются классы для игр и организации соревнований по шахматам.

В школе также имеются класс для развития детей, комната для медицинской сестры, столовая, библиотека, класс для начальной военной подготовки и большой спортзал.