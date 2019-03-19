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  19 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Похожий на консула Узбекистана заснул за столом в ночном баре Петербурга

CA-NEWS (UZ) -  Похожий на консула Узбекистана заснул за столом в разгар вечеринки в петербургском баре, сообщили Невские Новости.

Мужчина приехал в заведение на Московском проспекте на представительском «Мерседесе» с дипломатическими номерами с компанией из нескольких человек.

По предварительной информации издания, в ночь с 9 на 10 марта сотрудники консульства Узбекистана в Петербурге провели свободное время в одном из круглосуточных увеселительных заведений на Московском проспекте. Около бара в этот момент был припаркован «Мерседес» представительского класса с номерами дипломатической миссии Узбекистана.

Вероятно, компания из нескольких человек что-то отмечала с тостами «За свободный Узбекистан!», несколько раз мужчины выходили к консульской машине, чтобы взять вещи из салона. В разгар празднования один из участников, похожий на генерального консула центрально-азиатской республики Джахонгира Иргашева, заснул за столом.

Ранее сообщалось, что генеральное консульство Узбекистана начало работу в Петербурге 14 марта прошлого года. В конце августа 2018 года его возглавил Джахонгир Иргашев.

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