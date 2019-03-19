За 2018 год зафиксировано 148 заявлений о сексуальных посягательствах со стороны миротворцев и сотрудников ООН

CA-NEWS (CA) - Согласно опубликованному 19 марта докладу, количество заявлений о сексуальных посягательствах со стороны миротворцев и сотрудников ООН в 2018 году – по сравнению с предыдущим – выросло с 138 до 148. Это может означать, что на местах заработала система сбора и передачи данных, люди осознали серьезность проблемы, а пострадавшие с большим доверием делятся информацией, говорится на официальном сайте ООН.

Борьба с сексуальными преступлениями в рядах «голубых касок» и других подразделениях ООН – один из приоритетов генерального секретаря. В предложенной им стратегии главное внимание уделяется поддержке пострадавших, а одним из основных принципов является абсолютная прозрачность. Именно поэтому в ООН регулярно публикуют – в открытом доступе – отчеты о результатах реализации стратегии.

По данным очередного доклада Генерального секретаря, при общем увеличении числа обвинений в сексуальной эксплуатации и сексуальных посягательствах количество жалоб в адрес миротворцев ООН сократилось: с 107 в 2016 году и 62 в 2017-м году до 54 – в прошлом. В то же время выросло число жалоб на сотрудников других учреждений ООН, а больше всего – на представителей партнеров ООН на местах. Это местные и международные организации, которые помогают оказывать гуманитарную помощь там, куда не могут попасть ооновцы. Количество обвинений в сексуальных преступлениях в адрес так называемых партнеров-исполнителей по сравнению с 2017 годом в прошлом году выросло в четыре раза: с 25 до 109.

Авторы доклада призывают рассматривать эти цифры в контексте принятых мер. Они могут быть следствием того, что люди осознали серьезность проблемы, а пострадавшие поверили в то, что их жалобы будут рассмотрены должным образом, а их интересы – защищены. Кроме того, сегодня гораздо лучше налажена координация между различными подразделениями ООН и более эффективно работают механизмы сбора и передачи данных. Этими процессами руководит Специальный координатор Джейн Холл Лут.

Одним из ключевых направлений стратегии Генерального секретаря в области борьбы с сексуальной эксплуатацией стало учреждение должности Защитника прав пострадавших. На нее была назначена Джейн Коннорс из Австралии. Ее задача – стать «голосом» жертв сексуального насилия, которые переживают огромную боль, живут в страхе, им угрожают, от них отказываются семьи, они становятся изгоями в собственных общинах. Защитники прав потерпевших также были назначены в тех местах, откуда в 2016 году поступило наибольшее количество заявлений о сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательствах.

Средства на проекты по поддержке пострадавших от сексуального насилия поступают из недавно созданного целевого фонда. На 2018 активы фонда составляли 2 млн долларов. Глава ООН Антониу Гутерриш призывает государства-члены ООН пополнять фонд.