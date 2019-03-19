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  19 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане мужчина изрезал жену и отрубил ей голову

CA-NEWS (TJ) -  Ночью, 19 марта, Гайрат Хидоятов, житель села Калъаи Дуст района Деваштич (бывший Ганчи) на севере Таджикистана в ходе семейной ссоры в пылу гнева напал с ножом на свою молодую супругу и много раз ударив ее ножом, отделил ей голову в районе шейного позвонка.

Гайрат Хидоятов бывший работник банка "Арванд”, в последнее время ездил в Россию на заработки и вернулся за 3 дня до убийства.

У него было четверо детей от первой супруги и еще двое от убитой – их старшему было два года, а младшему ребенку – всего четыре месяца, сообщает портал Ахбор.

Причина конфликта неизвестна. По словам источника сайта "Ахбор”, Гайрат Хидоятов сам позвонил в милицию и сообщил о случившимся. Хидоятова задержали прибывшие на место преступления милиционеры.

Напомним, что Согдийский областной суд 11 марта приговорил 23-летнего жителя города Истаравшан Толиба Ашуркулова к 18-годам колонии строгого режима за жестокое убийство 17-летней сестры Орзугул. Ученица 11-го класса ушла из дома 27 ноября и вернулась через месяц, 28 ноября. Разгневанный брат сперва задушил сестру за то, что она их опозорила, а потом безжалостно отрубал ее голову сенорезом. Члены семьи спрятали тело в заброшенной канаве и делали вид, что все еще ищут ее. Обезглавленный труп девушки нашли лишь 11 декабря.

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