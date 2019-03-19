В Казахстане экс-генпрокурор назначен депутатом Сената

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане экс-генпрокурор Кайрат Кожамжаров назначен депутатом Сената, сообщила пресс-служба Акорды.

Кайрат Кожамжаров родился в 1965 году в Джамбуле (ныне Тараз) и начинал службу в органах прокуратуры Жамбылской области.

В 2013-2014 годах был помощником Президента и секретарём Совета безопасности РК.

С августа 2014 года он занимал пост главы Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Занимал должность генерального прокурора с декабря 2017 года.