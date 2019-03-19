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  19 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане экс-генпрокурор назначен депутатом Сената

CA-NEWS (KZ) -  В Казахстане экс-генпрокурор Кайрат Кожамжаров назначен депутатом Сената, сообщила пресс-служба Акорды.

Кайрат Кожамжаров родился в 1965 году в Джамбуле (ныне Тараз) и начинал службу в органах прокуратуры Жамбылской области.

В 2013-2014 годах был помощником Президента и секретарём Совета безопасности РК.

С августа 2014 года он занимал пост главы Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Занимал должность генерального прокурора с декабря 2017 года.

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