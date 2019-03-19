Нурсултан Назарбаев объявил об отставке с поста президента Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе обращения к народу 19 марта объявил о своей отставке.

- Мы с вами все сделали вместе, казахстанцы. Вы меня поддерживали на всех выборах. Это счастье быть президентом такой страны. Я служил вам верой и правдой. Благодаря вам, я стал президентом, - сказал Назарбаев.

Н.Назарбаев возглавлял Казахстан с 1990 года, в 2015 году его переизбрали на пятый срок.

Исполняющим обязанности главы государства стал спикер сената парламента Касым-Жомар Токаев.



