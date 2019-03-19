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  19 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Исполняющим обязанности президента Казахстана стал Касым-Жомарт Токаев

CA-NEWS (KZ) -  Исполняющим обязанности главы государства стал спикер сената парламента Касым-Жомар Токаев.

До президентских выборов обязанности главы Казахстана будет исполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.

"Я верю, что Токаев именно тот человек, которому мы можем доверить управление Казахстаном". - заявил Назарбаев.

Сам Назарбаев после отставки возглавит Совет безопасности Казахстана. Эту должность он сможет занимать пожизненно. Соответствующий законопроект был принят парламентом в мае 2018 года.

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