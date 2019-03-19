В Казахстане запустился ожидаемый процесс передачи власти, - эксперт

CA-NEWS (KZ) - Нурсултан Назарбаев ушел с поста президента Казахстана. То, что процесс оказался контролируемым, выступает важнейшим фактором сохранения стабильности. Назарбаев сохранит за собой пост главы Совбеза и правящей партии «Нур Отан» (также он сохранит титул Елбасы - "Лидера нации"). Таким образом, запущен давно (много лет) ожидавшийся и обсуждавшийся экспертами сингапурско-китайский сценарий плавной передачи власти, пишет на своей странице в Facebook директор Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана Адрей Казанцев.

"Исполняющий обязанности президента Касым-Жомарт Кемелевич Токаев - выпускник МГИМО, а также человек, непосредственно руководивший внешней политикой Казахстана. Дал несколько интервью российским СМИ с высокой оценкой достижений Назарбаева и позитивным прогнозом дальнейших событий в плане сохранения основных контуров его внутренней и внешней политики", - также пишет Казанцев.

Нурсултан Назарбаев 19 марта объявил о своей отставке. Исполняющим обязанности главы государства стал спикер сената парламента Касым-Жомар Токаев.

Сам Назарбаев после отставки возглавит Совет безопасности Казахстана. Эту должность он сможет занимать пожизненно. Соответствующий законопроект был принят парламентом в мае 2018 года.



