В Госдуме прокомментировали отставку Н.Назарбаева и назначение К-Ж.Токаева

CA-NEWS (KZ) - Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT заявление президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о том, что уходит в отставку.

«Назарбаев — первый и единственный президент Казахстана, ему всегда доверял казахский народ...его сегодняшнее решение, наверное, на всех просторах СНГ вызвало небольшой шок: по какому пути пойдёт Казахстан? Нурсултан Абишевич всегда выступал за дружеские отношения с бывшими странами СССР, он считал, что только лишь совместной интеграцией можно победить трудные вопросы. С Россией — это огромный пласт соглашений и в области таможенных, социальных (вопросов. — RT), сельского хозяйства», — отметил Водолацкий.

При этом Водолацкий отметил, что Назарбаев не уходит с политической арены.

«Он остаётся руководителем правящей партии, он остаётся членом Конституционного суда, остаётся возглавлять Сорвет безопасности», — заключил депутат.

Назначенный исполняющим обязанности президента Казахстана спикер сената Касым-Жомарт Токаев - ответственный политик и один из самых авторитетных людей в стране, это решение для России "очень позитивно", сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что уходит в отставку.

Н.Назарбаев возглавлял Казахстан с 1990 года, в 2015 году его переизбрали на пятый срок. Исполняющим обязанности главы государства стал спикер сената парламента Касым-Жомар Токаев.

Сам Назарбаев после отставки возглавит Совет безопасности Казахстана. Эту должность он сможет занимать пожизненно. Соответствующий законопроект был принят парламентом в мае 2018 года.



