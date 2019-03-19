Н.Назарбаев объявил, что оставляет за собой пост главы Совбеза и партии Нур Отан

CA-NEWS (KZ) - Нурсултан Назарбаев 19 марта заявил о решении сложить полномочия главы государства. Исполнять обязанности главы государства будет председатель сената Касым-Жомарт Токаев. При этом во время послания народу страны Назарбаев озвучил, какой у него будет статус.
- Как вам известно, нашими законами я наделен статусом Первого Президента – Елбасы (Лидер нации). Остаюсь председателем Совета Безопасности, который наделен серьезными полномочиями. Остаюсь председателем партии "Нұр Отан", членом Конституционного Совета. То есть, остаюсь с вами. Заботы страны и народа остаются моими заботами, - сказал Нурсултан Назарбаев.
В статье 4 Закона «О Совете безопасности Республики Казахстан» описаны полномочия Председателя Совета Безопасности, который:
1) осуществляет руководство деятельностью Совета Безопасности;
2) созывает заседания и оперативные совещания Совета Безопасности;
3) дает поручения членам Совета Безопасности;
4) утверждает Положение о Совете Безопасности;
5) определяет организационно-правовой статус Аппарата Совета Безопасности, утверждает его Положение и структуру;
6) издает акты, в том числе нормативного правового характера, относящиеся к деятельности Совета Безопасности;
7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
Закон о совете безопасности дает Назарбаеву, как первому президенту страны и "лидеру нации", право пожизненно возглавлять совет безопасности.