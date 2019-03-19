Н.Назарбаев перед объявлением об отставке провел телефонный разговор с В.Путиным

CA-NEWS (KZ) - Нурсултан Назарбаев перед объявлением об отставке провел телефонный разговор с Владимирым Путиным, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Телефонный разговор состоялся днем 19 марта, о содержании разговора пока неизвестно.

Н.Назарбаев заявил во вторник, что принял решение сложить полномочия главы государства с 20 марта. Временно исполняющим обязанности президента Казахстана будет спикер сената Касым-Жомарт Токаев.

Сам Назарбаев после отставки возглавит Совет безопасности Казахстана. Эту должность он сможет занимать пожизненно. Соответствующий законопроект был принят парламентом в мае 2018 года.



