20 марта состоится инаугурация Касым-Жомарта Токаева. Что о нём известно?

CA-NEWS (KZ) - 19 марта Нурсултан Назарбаев заявил о прекращении своих полномочий. Исполняющим обязанности Президента согласно Конституции Казахстана назначен спикер Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев принесет присягу 20 марта в 12 часов дня.

"По согласованию с Центральной избирательной комиссией Казахстана провести церемонию принесения присяги народу Казахстана вступающим в должность Президентом Казахстана на совместном заседании палат Парламента Казахстана в 12 часов 20 марта 2019 года", - отмечается в тексте указа президента Н.Назарбаева.

Исполнять обязанности президента Казахстана К-Ж.Токаев будет до 2020 года пока в стране не пройдут очередные президентские выборы.

Биография:

Касым-Жомарт Токаев родился 17 мая 1953 года в Алматы. Окончил Московский государственный институт международных отношений. В 1975 году поступил на службу в Министерство иностранных дел СССР. Был направлен на работу в советское посольство в Республике Сингапур. С 1979 по 1983 годы работал старшим референтом, атташе, третьим секретарем министерства иностранных дел СССР. В разные годы работал секретарем министерства иностранных дел СССР.

С 1993 по 1994 годы был заместителем министра иностранных дел РК.

В 1994-1999 годы – министр иностранных дел РК.

В 1999 году был заместителем премьер-министра РК.

С 1999 по 2002 годы – исполняющий обязанности премьер-министра, премьер-министр РК.

В 2002-2003 годы – государственный секретарь - министр иностранных дел Республики Казахстан.

С 2003 по 2007 годы был министром иностранных дел РК. В 2007-2011 годы – депутат, председатель Сената Парламента РК третьего созыва. С 2011 года по 2013 год - заместитель генерального секретаря ООН, глава Европейского отделения ООН в Женеве.

16 октября 2013 года избран спикером Сената Парламента.

20 марта председатель Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принесет присягу.