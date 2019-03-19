Отставка Н.Назарбаева не помешает выполнению договоренностей, - и.о ОДКБ

CA-NEWS (KZ) - Отставка Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана не повлияет на выполнение договоренностей, достигнутых в ОДКБ ранее, заявил РИА Новости и.о. генсека организации Валерий Семериков.

Назарбаев, выступая во вторник, 19 марта в эфире республиканских телеканалов с обращением к народу Казахстана, заявил, что принял решение сложить полномочия главы государства. Временно исполняющим обязанности президента Казахстана будет спикер сената Касым-Жомарт Токаев.

"Смена президента Казахстана не повлияет на преемственность выполнения договоренностей и планов, которые были приняты в ОДКБ ранее и сейчас реализуются", - сказал Семериков.

"Как он (уход Назарбаева с поста президента - ред.) может отразиться, если все государства-члены ОДКБ связаны одним договором? Там четко прописаны обязательства сторон друг перед другом, уставом организации", - добавил он.

По его словам, отставка Назарбаева не значит, что будут нелегитимны те решения, которые он подписывал.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.