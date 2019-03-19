Конституция Казахстана не позволяет президенту уйти в отставку самому, а Назарбаев все равно ушел. Каким образом? - Meduza

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта ушел в отставку. Редакция «Медузы» обнаружила, что по Конституции Казахстана президент не может покинуть этот пост по своему желанию. Более того, Назарбаев тоже это понимал, поэтому заранее заручился правом на отставку. Вот как решили этот вопрос.

Что сказано в Конституции Казахстана про отставку президента?

Там явно описаны только четыре случая, когда президент лишается полномочий:

- Он умирает

- Парламент досрочно освобождает его от должности «при устойчивой неспособности осуществлять свои обязанности по болезни» (пункт 1 статьи 47)

- Парламент отрешает его от должности за государственную измену (пункт 2 статьи 47)

- Избран новый президент (последние выборы президента состоялись в апреле 2015 года, а очередные должны были пройти в 2020 году)

Как же тогда Назарбаев смог сам уйти в отставку?

Он в феврале 2019 года напрямую обратился в Конституционный совет Казахстана, чтобы выяснить — есть у президента право на отставку по собственному желанию или нет.

Конституционный совет решил, что:

- В Конституции нет полного перечня оснований досрочного прекращения полномочий президента

- Президент тоже человек и у него есть право «на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии»

Поэтому теперь (после толкования КС) у президента Казахстана есть право на отставку. Совет решил, что это право можно даже прочитать между строк — в словосочетании «а также в случае досрочного освобождения… президента от должности…» пункта 3 статьи 42 Конституции Казахстана.