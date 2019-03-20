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  20 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ферганской области задержан девятиклассник, подозреваемый в изнасиловании 2-летней девочки

CA-NEWS (UZ) -  В одном из частных детских садов в Риштанском районе Ферганской области по подозрению в изнасиловании 2-летней девочки задержан 16-летний сын владелицы детсада. Инцидент произошёл 4 марта текущего года.

Об изнасиловании двухлетней девочки в детском саду, расположенном в районном центре 19 марта на условиях анонимности сообщил один из жителей Риштана.

«Мальчик, изнасиловавший девочку, является учеником 9-го класса школы в городе Риштане в Ферганской области. Мать подростка открыла частный детский сад у себя дома, а изнасилованная девочка была воспитанницей этого детского сада. Мать ушла по делам, оставив воспитанников под присмотр своего сына. Когда она вернулась, девочка уже была доставлена в реанимационное отделение в следствии изнасилования», - рассказал один из активистов махали.

Глава отдела дошкольного образования Риштанского района Авазжон Ганиев подтвердил инцидент и добавил, что данный детский сад осуществлял свою деятельность нелегально.

«У меня есть новости об этом случае. Мы были в детском саду в тот же день и изучили ситуацию. Как оказалось, владелица сада незаконно открыли эти ясли и присматривала за детьми за определенную сумму . Выяснилось, что к ней приходили четверо детей. Насколько я знаю, её сына арестовали. На вопрос, была ли девочка изнасилована или нет ответят правоохранительные органы изучающие это дело", - сказал местный чиновник.

Директор школы, в которой учится подозреваемый девятиклассник не стал отвечать на вопросы журналистов, попросив их не создавать шумиху вокруг этого случая. «Зачем вам ковырять это дело, всё уже стихло», - сказал он и бросил трубку.

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