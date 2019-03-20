Мобильные операторы Таджикистана просят отсрочить повышение стоимости Интернета до 1 мая

CA-NEWS (TJ) - Мобильные компании Таджикистана потребовали от антимонопольной службы приостановить действие распоряжения о повышении стоимости Интернета до 1 мая этого года.

Антимонопольная служба Таджикистана распорядилась с 27 марта этого года повысить стоимость доступа к интернету в стране в два раза. Сейчас стоимость одного гигабайта составляет от 30 до 35 сомони. В случае повышения ожидается 1 Гб будет стоить уже свыше 60 сомони, что эквивалентно 7 долларам США. Также предстоит подорожание в 10 раз внутрисетевых звонков мобильных операторов, за исключением национального оператора телекоммуникаций ОАО «Точиктелеком», который имеет отношение к Службе связи.

Представитель одного из мобильных операторов Таджикистана сообщил 19 марта на условиях конфиденциальности, что письмо уже направлено в антимонопольную службу. «В распоряжении имеется много непонятных моментов и у нас очень мало времени тщательно изучить документ», - сказал собеседник.

«Мобильные операторы написали письма всем соответствующим структурам, где мы высказали опасение о негативных последствиях такого распоряжения. Представьте, что пакет Интернета, который сейчас стоит около 100 сомони, будет стоить после повышения 372 сомони! С учетом уровня жизни населения, кто будет покупать такой Интернет-пакет?», - вопрошает он.

Собеседник сказал, что в случае, если власти не прислушаются к просьбе операторов, то уже через неделю Интернет и NGN в Таджикистане подорожает вдвое. Без изменений останутся тарифы на проводной Интернет.

На днях девять организаций, представляющих гражданское общество Таджикистана, потребовали от Антимонопольной службы страны аннулировать распоряжение о повышении стоимости Интернета и внутрисетевых звонков мобильных операторов.

Авторы обращения считают распоряжение антимонопольной службы нарушением доступа к информации и препятствием к достижению стратегических целей страны. В обращении говорится, что антимонопольная служба, ставя в приоритет лишь одну компанию, ставит под угрозу развитие телекоммуникационного рынка и в целом экономики страны.

Сегодня Интернет в Таджикистане и так один из самых дорогих в мире.