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  20 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Нацбанк Казахстана прокомментировал информацию о массовых скупках доллара после отставки Н.Назарбаева

CA-NEWS (KZ) -  Национальный банк Казахстана информирует, что ситуация на валютном рынке стабильная и нет оснований для необоснованного снижения курса тенге.

Информацию об этом разместил на своей странице в Facebook начальник управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Национального банка Казахстана Александр Терентьев.

«Национальный Банк Казахстана и банки второго уровня имеют достаточные объемы наличной валюты для обеспечения спроса населения и организаций и готовы принять все необходимые меры по поддержке биржевого курса тенге и сгладить его возможные краткосрочные колебания. Текущий курс тенге устойчив и складывается на бирже без участия Национального Банка Казахстана. Внутренние и внешние экономические факторы также способствуют стабильности курса тенге.

В настоящее время нет никаких причин для беспокойства и ажиотажа на рынке наличной валюты. Национальный Банк Казахстана контролирует ситуацию в обменных пунктах страны. При выявлении спекулятивных случаев завышения курса обмена валют, рекомендуем обращаться в филиалы Национального Банка Казахстана для принятия оперативных решений», - говорится в его заявлении.

Ранее в СМИ появилась информация, что после сообщения Назарбаева о том, что он уходит с поста президента Казахстана курс доллара стал медленно расти в обменных пунктах - с 378 тенге его продажа постепенно выросла до 383 тенге, а в некоторых обменниках выставили ценник в 397 тенге.

Специалисты утверждают, что это временное явление.

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