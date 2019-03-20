Туркменистанцы обеспокоены частыми случаями пропажи детей

CA-NEWS (TM) - В подъездах жилых домов столицы Туркменистана все чаще можно видеть объявления о пропавших детях. Распечатанные листки с фотографией пропавшего ребенка и контактными данными зачастую развешивают на стенах или оставляют у почтовых ящиков, передает Радио Азатлык.



Объявления о пропавших детях можно увидеть и в социальных медиа. В первую очередь в популярной в Туркменистане сети IMO.

"На Текинском базаре многократно видела женщину с фотографией маленькой девочки, обращающуюся к прохожим с просьбой сообщить о местонахождении пропавшей дочери", - сообщила жительница Ашхабада, беседовавшая на условиях анонимности.

Официальная статистика о численности пропавших детей в Туркменистане недоступна. Данную тему не освещают и СМИ страны.

Вместе с тем, по сообщениям корреспондентов Азатлыка в Туркменистане, проблема актуальна и волнует многих, в то время, как отсутствие освещения, вызывает беспокойство у населения.

"Дети часто пропадают. Но из-за того, что местные СМИ и власти не обсуждают проблему и не сообщают о том, какие меры принимаются для её решения, среди населения распространяются разные слухи. От версий, что детей крадут для продажи на органы, до того, что детей уводят женщины. Зачастую их не находят", - сообщает корреспондент Азатлыка в Ашхабаде.

Азатлыку пока не удалось получить комментарий по данной проблеме в полиции и администрации Ашхабада.

Как удалось выяснить Азатлыку, бывают и случаи со счастливым исходом, когда дети находятся после объявлений. Обратившись по номерам телефонов, указанным в объявлениях, мы узнали, что в прошлом году, по меньшей мере, в одном случае ребенок нашелся.

Данных, отражающих ситуацию с проблемой пропавших детей в Туркменистане, нет и у международных организаций.

Статистика

Сегодня тема не вернувшихся в семью детей является проблемой международного масштаба. Только по официальной статистике, во всем мире пропавших детей насчитывается несколько миллионов и с каждым годом становится больше. По данным Глобальной сети Центров поиска пропавших детей (GMCN), ежегодно в США зарегистрированы 424 тысячи пропавших детей, в Индии - 96 тысяч, более 65 тысяч в Британии, около 45 тысяч в Канаде и России. И это только зарегистрированные случаи.

Что делать?

По статистике в большинстве случаев пропавшего человека удается найти в течение трех дней после его исчезновения. Если за это время установить местонахождения не удается, его объявляют в розыск.

В случае исчезновения ребенка рекомендуют не терять время, а действовать незамедлительно.

В медиа ресурсах предлагаются следующие рекомендации:

Необходимо составить подробное описание одежды, обуви и личных вещей ребенка в момент исчезновения. Включить в описание особые приметы и характерные манеры. Найти последнюю фотографию и незамедлительно подать заявление в ближайшее отделение полиции.

Если у ребенка есть мобильный телефон, номер которого оформлен на одного из родителей, необходимо запросить у сотового оператора распечатку последних звонков.

Рекомендуется обзвонить всех, кто может знать о местонахождении ребенка, быть особенно внимательным к тем, кто видел его незадолго до исчезновения.

Общественное внимание к проблеме

Начиная с 2001 года ежегодно 25 мая отмечается Международный День пропавших детей (International Missing Children’s Day). Целью мероприятий является привлечение общественного внимания к проблеме защищенности детей от похищений, трудных жизненных ситуаций и противоправной эксплуатации.

В целях профилактики исчезновения детей, во многих странах мира родителей несовершеннолетних и детей информируют о мерах по обеспечению безопасности детей. Также осуществляется пропаганда волонтерской деятельности.