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  20 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан ищет новые маршруты грузоперевозок в обход Туркменистана

CA-NEWS (TJ) -  Таджикистан рассматривает возможность увеличения перевозок своих грузов посредством Бакинского морского международного торгового порта.

Таджикистан с начала февраля этого года вынужден осуществлять перевозку своих грузов в обход Туркменистана, который, по невыясненным все еще причинам, не пускает не свою территорию таджикские транспортные средства, отмечает "Азия-Плюс".

Доставка части таджикских грузов на Ближний Восток или же ввозимые из этого региона товары на протяжении уже почти двух месяцев производится посредством Каспийского моря: с использованием портов Баку и Актау (Казахстан).

Таджикские грузоперевозчики в связи с этим терпят дополнительные финансовые и временные затраты.

В соответствующих ведомствах Таджикистана говорят, что запрет на проезд таджикских транспортных средств посредством туркменской территории до сих пор действует.

«Туркменская сторона разрешила вывести со своей территории автомашины и железнодорожные вагоны с таджикскими грузами, но въезжать нашему транспорту в эту страну все еще не разрешается», - сказали «Азия-Плюс» тогда в транспортном ведомстве.

По словам источника, какие-либо официальные разъяснения Туркменистана относительно причин принятия такой меры к Таджикистану не удалось получить.

Отметим, что Таджикистан обратился к Туркменистану по поводу разъяснения ситуации посредством внешнеполитического ведомства.

Источники некоторых таджикских грузоперевозчиков в Туркменистане сказали им, что основная причина запрета связана с откладыванием Таджикистаном строительства железной дороги, которая должна была связать две страны посредством территории Афганистана.

Договоренность относительно прокладки этой дороги главы трех стран достигли в 2013 году, когда отношения между Таджикистаном и Узбекистаном были не самые лучшие и таджикские поезда периодически задерживались на узбекской территории.

Туркменская сторона еще в 2016 году завершила строительство своей части этой дороги и приступила к прокладке части афганского участка. Однако строительство таджикского участка откладывалось в связи с отсутствием финансовых ресурсов.

Министр экономического развития и торговли Таджикистана Неъматулло Хикматуллозода на днях в рамках своего визита в Азербайджан встретился с генеральным директором Бакинского порта Талехом Зиядовым.

Министру была представлена подробная информация о деятельности порта и предложено широко использовать его возможности для перевозки грузов Таджикистана, сообщает пресс-служба Минэкономразвития и торговли РТ.

Было отмечено в частности, что Бакинский морской международный торговый порт был сдан в эксплуатацию в 2018 году. Его территория составляет 117 гектаров, порт одновременно может принимать до 12 кораблей, а его пропускная способность в настоящее время составляет 15 млн. тонн грузов в год. Для всеобъемлющего использования потенциала порта, рядом с ним создана свободная экономическая зона.

«Использование порта будет способствовать не только увеличению грузопотока, но и укреплению регионального сотрудничества», - заключил Зиядов.

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