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  20 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Нукусе умерла повар детсада, на которую опрокинулся кипящий компот

CA-NEWS (UZ) -  19 марта в Центре экстренной медицинской помощи города Нукуса от ожогов, полученных неделей ранее, скончалась повар детского сада Гульчехра Раимова.

По словам коллег погибшей, во вторник, 12 марта, на кухне 27-го детского сада в Нукусе на неё опрокинулся кипящий компот. В это день ожоги получила и другая сотрудница, работающая в этой кухне.

Комментируя инцидент, одна из собеседниц сказала: «Я знаю ситуацию в этой детском саду, и я боюсь, что этот случай с поваром могут замять».

Руководство Нукусского городского управления народного образования отрицает этот инцидент.

По словам собеседницы, мать двоих детей, 36-летняя Гульчехра Раимова, скончалась 19 марта. Она вместе с коллегой 42-летняй Гулбарчин Хужалипесовой получили ожоги 12 марта на кухне 27-го детского сада.

Врач отделения ожоговой терапии центра экстренной медицинской помощи Нукуса сообщила, что Гульчехра Раимова была госпитализирована 12 марта в 9 часов утра с 35% ожогов тела. В ходе лечения, кроме того у покойной началась пневмония, она пролежала в коме 2 дня и умерла 19 марта.

По словам врача, 13 марта была госпитализирована с ожогами и Гульбарчин Худжалипесова, 1977 года рождения. У ней были ожоги 6% тела, 2% из которых были с глубокими ожоговыми ранами.

Как выяснилось, утром 12 марта в детский сад была вызвана скорая помощь, но женщина была доставлена в больницу на такси, и медицинская машина вернулась пустой.

Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику, изложена в ряде статей в Трудовом кодексе Республики Узбекистан.

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