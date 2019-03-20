РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Минобороны Узбекистана получило новую технику и вооружение

CA-NEWS (UZ) -  Войскам Министерства обороны Узбекистана передана новая специализированная военно-транспортная техника и вооружение. Церемония прошла 19 марта на базе Чирчикского полигона, сообщила пресс-служба Минобороны.

На торжественном мероприятии по случаю передачи в войска более двухсот единиц военной техники и вооружения присутствовал заместитель министра обороны по вооружению и оснащению, полковник Ойбек Исмоилов, командование войсками Ташкентского военного округа и военнослужащие.

«В целях дальнейшего укрепления оборонного потенциала страны, повышения практических навыков военнослужащих, а также согласно плану, утвержденному президентом Узбекистана в войска Министерства обороны продолжают поступать новые образцы военной техники и вооружения. Уверен, что в дальнейшем вы будете бережно следить и поддерживать в боевой готовности вверенную военную технику и вооружение», – сказал заместитель министра обороны.

В числе специализированной зарубежной техники есть и те, которые по заказу Минобороны Узбекистана были собраны на площадках UzAuto Trailer, КамАЗ и SamAuto. Техника предназначена для перевозки военных грузов, продуктов питания, оказания первой помощи и перевозки больных.

По словам полковника Ойбека Исмоилова, ещё ожидается поставка новейших образцов бронетехники, вооружения, боеприпасов, средств противовоздушной обороны.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Глава Warner Bros. ушел в отставку из-за сексуального скандала
  • В Таджикистане при стрельбе у рынка ранен офицер милиции
  • Свыше двух миллиардов людей лишены доступа к воде и гигиене, - доклад ЮНЕСКО
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×