Минобороны Узбекистана получило новую технику и вооружение

CA-NEWS (UZ) - Войскам Министерства обороны Узбекистана передана новая специализированная военно-транспортная техника и вооружение. Церемония прошла 19 марта на базе Чирчикского полигона, сообщила пресс-служба Минобороны.



На торжественном мероприятии по случаю передачи в войска более двухсот единиц военной техники и вооружения присутствовал заместитель министра обороны по вооружению и оснащению, полковник Ойбек Исмоилов, командование войсками Ташкентского военного округа и военнослужащие.

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«В целях дальнейшего укрепления оборонного потенциала страны, повышения практических навыков военнослужащих, а также согласно плану, утвержденному президентом Узбекистана в войска Министерства обороны продолжают поступать новые образцы военной техники и вооружения. Уверен, что в дальнейшем вы будете бережно следить и поддерживать в боевой готовности вверенную военную технику и вооружение», – сказал заместитель министра обороны.

В числе специализированной зарубежной техники есть и те, которые по заказу Минобороны Узбекистана были собраны на площадках UzAuto Trailer, КамАЗ и SamAuto. Техника предназначена для перевозки военных грузов, продуктов питания, оказания первой помощи и перевозки больных.

По словам полковника Ойбека Исмоилова, ещё ожидается поставка новейших образцов бронетехники, вооружения, боеприпасов, средств противовоздушной обороны.