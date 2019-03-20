Реакция лидеров зарубежных стран на отставку Н.Назарбаева

CA-NEWS (KZ) - Лидеры нескольких иностранных государств выразили сожаление в связи с принятым решением Нурсултана Назарбаева о сложении полномочий президента Республики Казахстан, говорится на сайте Акорды.

19 марта состоялся телефонный разговор президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова с Нурсултаном Назарбаевым.

В ходе разговора Сооронбай Жээнбеков особо подчеркнул усилия первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в развитии и процветании Казахстана.

Он отметил, что Нурсултан Назарбаев является видным политическим и государственным деятелем нашей современности, реформатором, архитектором интеграционных процессов в регионе, личностью не только национального, но и мирового масштаба.

Подчеркнул особую роль Нурсултана Назарбаева в развитии и углублении братских отношений между Кыргызстаном и Казахстаном в духе союзничества, стратегического партнерства и добрососедства.

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал Нурсултана Назарбаева "великим политиком и президентом, который способен принять такое решение".

Как отмечается на сайте президента Узбекистана, лидеры двух стран с особым удовлетворением подчеркнули динамичное развитие и укрепление отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнёрства, расширение плодотворного многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном.

Глава Беларуси Александр Лукашенко отметил, что высоко ценит многолетнюю дружбу с Нурсултаном Назарбаевым и добрые отношения, которые сложились между Казахстаном и Беларусью.

Как пишет Белта, Лукашенко подчеркнул, что его с Нурсултаном Назарбаевым связывают тесные многолетние рабочие и дружеские отношения, главы государств вместе принимали участие в выработке важных решений как в сфере развития двустороннего сотрудничества, так и в многосторонних форматах, принимали участие в масштабных саммитах и международных форумах. Разговор в целом получился очень тёплым, отмечает издание.

Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко договорились обязательно встретиться во время юбилейного саммита Евразийского экономического союза, который пройдет в Астане в мае текущего года, чтобы обсудить перспективы дальнейшего взаимодействия.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул значительную роль Нурсултана Назарбаева в развитии успешного взаимодействия между двумя странами.

Лидеры государств договорились о продолжении регулярных контактов в будущем.

Также Нурсултан Назарбаев провёл телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств говорили о решении прекратить исполнение полномочий президента Нурсултана Назарбаева с 20 марта 2019 года.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что высоко оценивает совместную работу с объявившим об отставке президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Медведев напомнил, что Назарбаев является родоначальником евразийской интеграции. Именно он 25 лет назад выдвинул идею создания Евразийского экономического союза, который активно развивается в интересах всех его участников.

Отставка Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана не повлияет на выполнение договоренностей, достигнутых в ОДКБ ранее, заявил РИА Новости и.о. генсека организации Валерий Семериков.

19 марта Нурсултан Назарбаев заявил о прекращении своих полномочий. Исполняющим обязанности президента согласно Конституции Казахстана назначен спикер Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев.

Нурсултану Назарбаеву в этом году исполнится 79 лет. Он был первым и единственным президентом независимого Казахстана с 1991 года (до 16 декабря 1991 года – Президентом Казахской ССР).