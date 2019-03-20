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  20 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев перед Наврузом помиловал 44 заключённых

CA-NEWS (UZ) -  Глава государства подписал указ о помиловании в связи с праздником Навруз в отношении 44 осужденных, сообщили местные СМИ.

Согласно амнистии, 7 лицам отбывание наказания отменено полностью, 11 лиц освобождены от наказания условно, 12 лицам наказание заменено на более легкое, 13 лицам сокращены сроки лишения свободы, 1 лицо освобождено от дополнительного наказания.

Так, 30 освобожденных лиц возвратятся к своим семьям. Из них 23 были привлечены к ответственности за участие в запрещенных организациях.

Двое из помилованных - лица, старше 60 лет, пятеро - женщины.

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