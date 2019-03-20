РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Н.Назарбаев встретился с послом Китая в Казахстане

CA-NEWS (KZ) -  В Казахстане Нурсултан Назарбаев встретился с послом Китайской Народной Республики в Астане Чжан Сяо, сообщает Акорда.

В ходе встречи собеседники отметили важность дальнейшего укрепления добрососедских отношений и развития взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и КНР.

Китайский дипломат передал Нурсултану Назарбаеву приглашение председателя КНР Си Цзиньпина принять участие во 2-м Форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь", который состоится в апреле текущего года в Пекине.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Конфликт в Афганистане подкрадывается к Центральной Азии, - "Ъ"
  • Назначен замакима Туркестанской области
  • В Узбекистане задержан ещё один прокурор, расследовавший дело бывшего генпрокурора - СМИ
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×