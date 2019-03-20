Н.Назарбаев встретился с послом Китая в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане Нурсултан Назарбаев встретился с послом Китайской Народной Республики в Астане Чжан Сяо, сообщает Акорда.

В ходе встречи собеседники отметили важность дальнейшего укрепления добрососедских отношений и развития взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и КНР.

Китайский дипломат передал Нурсултану Назарбаеву приглашение председателя КНР Си Цзиньпина принять участие во 2-м Форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь", который состоится в апреле текущего года в Пекине.