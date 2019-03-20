В Ташкентской области мужчина зарезал гражданскую жену и двух её детей

CA-NEWS (UZ) - В Ташкентской области раскрыто тройное убийство, которое осталось в записи камер видеонаблюдения, установленных в доме, где произошло преступление. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба генпрокуратуры Узбекистана.

17 марта текущего года в доме в Зангиатинском районе Ташкентской области обнаружены труп гражданки Н.А., 1972 года рождения и её детей от первого брака Х.Н. (1994 г.р.) и Ш.Н. (1995 г.р.), с тяжкими телесными повреждениями - колото-резаными ранами в области грудной клетки, легких и сердца.

На место происшествия прибыла следственная группа, которой были произведены неотложные следственные действия, а также назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ходе осмотра места происшествия в качестве вещественного доказательства был изъят жесткий диск (hard disc) камеры наблюдения, установленной в доме. Осмотр видеозаписей показал, что убийство было совершено И.Х., который являлся гражданским мужем Н.А.

По данному уголовному делу подозреваемый в совершении преступления И.Х. был задержан в Зааминском районе сотрудниками прокуратуры в сотрудничестве с сотрудниками ОВД Джизакской области.

В отношении И.Х. возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. За ходом следствия установлен особый контроль Генеральной прокуратуры.