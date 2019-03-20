Полная неприкосновенность Назарбаева распространяется и на членов его семьи, всю его и их собственность, - "Ъ"

CA-NEWS (KZ) - Нурсултан Назарбаев сложил с себя президентские полномочия, но сохранил более важную позицию — пожизненного руководителя государства. У должности есть официальное название — «Первый Президент Республики Казахстан — Елбасы». Так как им является только господин Назарбаев, конкурентов у него быть не может. Казахстан пока единственная из постсоветских стран, где выстроена такая модель пожизненной власти одного человека, при которой не важно, кто сидит в кресле президента. Пример может оказаться заразительным, - пишет сегодня "Ъ".

Назарбаев ушел с должности президента на более значимый, законодательно закрепленный пост первого президента страны с весьма широким функционалом. Соответствующий конституционный закон (принят в 2000 году как закон «О первом президенте», а в 2010 году стал законом «О первом президенте — Лидере нации»), по сути, учредил в Казахстане пост имени Нурсултана Назарбаева. Согласно закону, в силу исторической миссии первого президента ему пожизненно принадлежит право обращаться к народу Казахстана, государственным органам и должностным лицам с любыми важными инициативами, которые подлежат обязательному рассмотрению. Также он может выступать перед парламентом и его палатами, на заседаниях правительства; возглавлять Ассамблею народа Казахстана, Совбез, входить в состав конституционного совета, - говорится в статье.

Препятствовать деятельности «первого президента» или оскорблять его, посягать «на его честь и достоинство, включая осквернение его изображений», запрещено и преследуется по закону вплоть до уголовной ответственности. Полная неприкосновенность Нурсултана Назарбаева распространяется и на членов его семьи, всю его и их собственность, средства связи, переписку, принадлежащие им документы, - отмечает издание.

Еще полномочий Нурсултану Назарбаеву добавляет закон «О Совете безопасности Республики Казахстан». Он гласит, что «первому президенту пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности в качестве председателя». Состав Совбеза формируется по согласованию с господином Назарбаевым, а в задачи входит фактический контроль над всеми госструктурами Казахстана. Инициативы по основным направлениям внутренней и внешней политики государства согласовываются с господином Назарбаевым.

В связи с объявленной отставкой досрочных президентских выборов в Казахстане не планируется, - отмечает издание. - На оставшийся срок,согласно первому пункту ст. 48 конституции, исполнять обязанности президента должен спикер Сената парламента Касым-Жомарт Токаев. В той же ст. 48 есть очень важный второй пункт: «Лицо, принявшее на себя полномочия президента, по основаниям и в порядке, предусмотренными пунктом 1 настоящей статьи, не вправе инициировать изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан». Это страхует запущенный переход президентской власти от сюрпризов, - считает издание.