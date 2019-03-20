Баллотироваться в президенты Казахстана в 2020 г. будет не Токаев, а совсем другой человек из членов семьи, - московский политолог

CA-NEWS (KZ) - Андрей Чеботарев, директор Центра актуальных исследований "Альтернатива"(Москва), считает, что Нурсултан Назарбаев поступил оптимально.

Во-первых, у него есть особое политическое "чутье", благодаря которому он стал первым лицом страны, пробыл на этой позиции 30 лет и достаточно благополучно выходил из разных критических ситуаций. Скорее всего, он решил уйти, не дожидаясь каких-либо потенциальных эксцессов в стране и на международной арене. То есть, в очередной раз сыграть на опережение. По крайней мере, отойти в сторону и снять с себя ответственность за то, что может произойти в экономике, политике и т.д, - считает политолог.

Во-вторых, Елбасы осуществил передачу полномочий президента РК в максимально стабильной и контролируемой обстановке.

И, в-третьих, ушел накануне Наурыза, символизируя своим поступком начало определенных перемен. Правда, теперь ему придется поддерживать временное президентство Касым-Жомарта Токаева. Последний же, судя по всему, был готов к такому исходу дела давно. Особенно с учетом своего беспрецедентного заявления в прошлом году. Однако без поддержки Елбасы с позиции председателя Совбеза Токаеву с президентскими полномочиями, контролем за ситуацией в стране, обеспечением внутри элитного баланса и т.д. явно не справиться. Так что Казахстан получил светский аналог иранской системы власти с верховным лидером и подотчетным ему президентом, - говорит Чеботарев.

"Но процесс транзита власти фактически только начался. Следующий важный этап - это проведение президентских выборов. Теперь однозначно они должны быть проведены в следующем году, когда официально завершится срок уже и.о. президента страны. А вот в апреле (с учетом даты прошлых выборов 2015 года) или декабре (согласно Конституции РК) это произойдет, уже другой вопрос, который будет разрешен с помощью проверенного Конституционного совета. При этом либо Касым-Жомарт Токаев получил твердый карт-бланш от Елбасы на будущее президентство и, следовательно, вся система в течение года будет работать на его избрание главой государства. Либо, что тоже не исключено, он просто принял эстафету транзита и доведет этот процесс до следующего этапа, а баллотироваться в президенты будет совсем другой человек из числа членов Семьи. Но всему свое время…", - заключает политолог.