Опыт Каримова показал Назарбаеву, что нахождение у власти до самого последнего вздоха чревато многими рисками, - политолог

CA-NEWS (KZ) - Камолиддин Раббимов, политолог (Франция), считает, что, уйдя в отставку, Нурсултан Назарбаев преследует две цели.

Во-первых, он хочет лично контролировать передачу власти в Казахстане. Опыт Узбекистана (Каримова) показал, что нахождение у власти до самого последнего вздоха чревато многими рисками: внутренняя и внешняя политика страны может кардинально измениться, в том числе геополитические векторы государства. Тем самым, Назарбаев хочет передать власть не только тому, «кому надо», а также «вот в таких-то условиях, господин/госпожа преемник!».

Во-вторых, Назарбаев хочет лично участвовать в становлении и укреплении новой власти. Обычно новые личности во власти не сразу могут заполнить вакуум власти, сталкиваются с множеством проблем с разных сторон. Назарбаев своим присутствием и участием хочет обеспечить подчинение всей казахстанской элиты к новой власти, способствовать налаживанию доверительных отношений новой власти с внешним миром.

Тем самым, можно предположить, чтобы реализовать вышеназванные две задачи, в ближайшие год-два (как минимум), Назарбаев будет оставаться публичным или закулисным, но главным модератором в казахстанской политике, - считает политолог.