The Walt Disney Company приобрела активы корпорации 21st Century Fox за $71 млрд

CA-NEWS (CA) - The Walt Disney Company приобрела активы корпорации 21st Century Fox за $71,3 млрд. Сделка окончательно завершена, сообщает Associated Press.

Теперь Disney является правообладателям на сериалы и кинофраншизы 21st Century Fox, телеканалы National Geographic и FX и часть онлайн-кинотеатра Hulu.

Планируется, что будет образована новая компания New Fox, объединяющая вещательную компанию Fox Broadcasting, региональные телестанции Fox TV, а также кабельные каналы Fox Sports и Fox News

Как отмечается, это произошло более года спустя после предложения о мега-слиянии.

Ранее сообщалось, что приобретение компанией Walt Disney активов 21st Century Fox за $71,3 млрд превратит шестерых детей магната Руперта Мердока, контролирующего этот медиахолдинг, в миллиардеров. Как сообщило агентство деловых новостей Bloomberg, дети магната распределят между собой $12 млрд, полученные в результате сделки.