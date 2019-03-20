Президент Таджикистана дал старт проекту по модернизации Нурекской ГЭС

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня, 20 марта дал официальный старт реализации проекта по модернизации Нурекской гидроэлектростанции.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на месте президент ознакомился с ходом модернизации гидроагрегатов электростанции и проектом капитального ремонта гидроэлектростанции.

В настоящее время, в связи с изношенностью основного оборудования, Нурекская ГЭС работает не на полную мощность, вырабатывая приблизительно 2,6 тыс. МВт (проектная мощность ГЭС с учетом работы всех 8 агрегатов составляет 3 тыс. МВт)

Реализация проекта по модернизации Нурекской ГЭС позволит увеличить производственную мощность гидростанции с 3 тыс. до 3,3 тыс. МВт.

Согласно первой фазе проекта (2019-2023 годы) планируется замена трех агрегатов и вспомогательного оборудования, замена шести однофазных трансформаторов 220/500 кВ.

К настоящему времени для финансирования проекта привлечено, в общей сложности $326,9 млн., в том числе $169,1 млн. кредита и $57,8 млн. в виде гранта, выделенных Всемирным банком, $60 млн. кредита Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и $40 млн. кредита Азиатского банка развития.

Вторая фаза проекта (2024-2028 годы) предусматривает модернизацию 6 агрегатов и вспомогательного оборудования с затратой $148,6 млн.

Напомним, первый агрегат Нурекской ГЭС заработал 15 ноября 1972 года. ДО 1979 года поэтапно были запущены еще 8 агрегатов гидроэлектростанции, которая стала крупнейшей в регионе, сообщает Авеста.