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  20 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Мирзиёев и Назарбаев провели телефонные переговоры

CA-NEWS (UZ) -  19 марта состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который накануне объявил о сложении с себя полномочий президента страны.

Президент Узбекистана высоко оценил личный вклад Назарбаева в создание прочного фундамента долгосрочных и взаимовыгодных узбекско-казахстанских отношений, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев искренне пожелал Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья, благополучия и успехов в дальнейшем служении народу Казахстана.

Выражена взаимная убежденность в дальнейшем поступательном укреплении добрососедства, доверия и партнерства между двумя государствами и народами.

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