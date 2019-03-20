Мирзиёев и Назарбаев провели телефонные переговоры

CA-NEWS (UZ) - 19 марта состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который накануне объявил о сложении с себя полномочий президента страны.

Президент Узбекистана высоко оценил личный вклад Назарбаева в создание прочного фундамента долгосрочных и взаимовыгодных узбекско-казахстанских отношений, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев искренне пожелал Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья, благополучия и успехов в дальнейшем служении народу Казахстана.

Выражена взаимная убежденность в дальнейшем поступательном укреплении добрососедства, доверия и партнерства между двумя государствами и народами.