В Узбекистане появится экстренная служба для глухонемых

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане с 1 июля текущего года при Министерстве по чрезвычайным ситуациям создается Диспетчерская служба по социальному сопровождению лиц с проблемами слуха и речи. Это предусмотрено в постановлении президента Узбекистана, подписанном 18 марта.

Согласно документу, служба будет обеспечивать круглосуточное реагирование экстренных оперативных служб (101, 102, 103, 104, 1050) на обращения от лиц с проблемами слуха и речи, а также их представителей посредством технических средств: видеовызовов, текстовых сообщений, вызовов посредством специализированного программного обеспечения.

В месячный срок для диспетчерской службы будут предложены кандидатуры из числа специалистов, владеющих языком жестов.

Также предусмотрено внедрение информационной системы для бесплатного предоставления лицам с проблемами слуха и речи услуг для общения с экстренными оперативными службами, в том числе при использовании сервисов мобильной связи.