В Казахстане прошла инаугурация Касым-Жомарта Токаева

CA-NEWS (KZ) - В Астане 20 марта на совместном заседании палат Парламента присягу народу Казахстана принёс вступающий в должность президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности Президента Республики Казахстан", – принёс клятву К-Ж.Токаев.

И суток не прошло, а уже не Назарбаев: Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана pic.twitter.com/sAuWlXbu4D — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 марта 2019 г.

Председатель ЦИК Казахстана Берик Имашев вручил Касым-Жомарту Токаеву удостоверение президента, нагрудный знак, штандарт и орден "Золотой орёл".

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В ходе выступления Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу Казахстана Астану в город Нурсултан, воздвигнуть монумент в честь Первого Президента в столице, назвать центральные улицы всех городов именем Нурсултана Назарбаева и предоставить Елбасы статус почётного сенатора

Церемонию вступления в должность президента Касым-Жомарта Токаева объявили закрытым. Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев покинули зал под аплодисменты.

Нурсултан Назарбаев накануне подписал указ о прекращении своих президентских полномочий с 20 марта.

Полномочия президента к 65-летнему Токаеву переходят на оставшийся срок полномочий избранного президента, который истекает в апреле 2020 года.