Премьер-министр Таджикистана уходит в отставку по состоянию здоровья - СМИ
- Таджикистан, политика
- 12:19, 20 марта 2019
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CA-NEWS (TJ) - Источники сайта «Ахбор» сообщили, что премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода собирается уйти в отставку по состоянии здоровья и сосредоточиться на своем лечении.
Расулзода, по словам собеседников «Ахбор», страдает от болезни печени и нуждается в квалифицированном лечении заграницей. 58-летний Кохир Расулзода возглавил кабинет министров Таджикистана в ноябре 2013 года.
«Врачи ему предписали более спокойный режим работы, к тому же, Расулзода необходимо квалифицированное лечение заграницей, скорее всего в Германии, так как он страдает от болезни печени,» - рассказали собеседники издания.
После лечения, Кохир Расулзода может вернуться к госслужбе, но на более спокойную позицию, или сосредоточиться на семейном бизнесе.