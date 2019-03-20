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  20 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер-министр Таджикистана уходит в отставку по состоянию здоровья - СМИ

CA-NEWS (TJ) -  Источники сайта «Ахбор» сообщили, что премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода собирается уйти в отставку по состоянии здоровья и сосредоточиться на своем лечении.

Расулзода, по словам собеседников «Ахбор», страдает от болезни печени и нуждается в квалифицированном лечении заграницей. 58-летний Кохир Расулзода возглавил кабинет министров Таджикистана в ноябре 2013 года.

«Врачи ему предписали более спокойный режим работы, к тому же, Расулзода необходимо квалифицированное лечение заграницей, скорее всего в Германии, так как он страдает от болезни печени,» - рассказали собеседники издания.

После лечения, Кохир Расулзода может вернуться к госслужбе, но на более спокойную позицию, или сосредоточиться на семейном бизнесе.


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