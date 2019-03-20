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  20 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На сотрудниц госорганов Туркменистана запрет на вождение автомобиля не распространяется

CA-NEWS (TM) -  Полиция Ашхабада продолжает отнимать у женщин водительские удостоверения, но по словам корреспондентов Азатлыка, для женщин, работающих в государственных учреждениях, предусмотрено послабление.

Полиция Ашхабада продолжает отнимать у женщин водительские удостоверения, но по словам корреспондентов Азатлыка, для женщин, работающих в государственных учреждениях, предусмотрено послабление.

«Если у женщин есть справки о том, что они работают в государственных учреждениях и на предприятиях, им разрешают водить машину. Их не трогают. У остальных женщин права отбирают. В то же время, женщины не могут зарегистрировать машину на своё имя или владелицы не могут перерегистрировать свои авто на нового владельца», - сообщил 18 марта корреспондент Азатлыка.

​В стране немало женщин, не работающих в госучреждениях, но имеющих автомобили для личного пользования. По словам жителей Ашхабада, беседовавших с Азатлыком, некоторые женщины, лишившиеся прав, пытаются откупиться от работников службы дорожного надзора взяткой или вернуть себе права, воспользовавшись связями, но на данный момент все эти меры бесполезны.

«Сейчас в городе очень мало женщин за рулём. Я разговаривал с тремя женщинами, которые раньше ездили на своих машинах. Они перестали ездить и сейчас выжидают. Они не знают, что будет дальше», - сообщил корреспондент Азатлыка.​

На протяжение нескольких лет женское население Туркменистана периодически сталкивается с ужесточением контроля, запретом на получение, а также изъятием водительских удостоверений. Массовое изъятие водительских прав у женщин началось в феврале нынешнего года.

Как сообщают корреспонденты Азатлыка, дорожная полиция отказывается продлевать паспорта транспортных средств, принадлежащих женщинам. Власти страны причин происходящего не разъясняют, официальные медиа данную тему не освещают.

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