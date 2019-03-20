Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в честь Первого президента Нурсултана Назарбаева. А так же воздвигнуть монумент в честь Первого Президента в столице, назвать центральные улицы всех городов именем Нурсултана Назарбаева и предоставить Елбасы статус почётного сенатора. Об этом он объявил во время инаугурации.

"Все портреты и фото с изображением Елбасы останутся непременным атрибутом в зданиях госучреждений", - отметил Токаев.

Нурсултан Назарбаев накануне подписал указ о прекращении своих президентских полномочий с 20 марта.

Полномочия президента к 65-летнему Токаеву переходят на оставшийся срок полномочий избранного президента, который истекает в апреле 2020 года.



