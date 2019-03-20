РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в честь Первого президента Нурсултана Назарбаева. А так же воздвигнуть монумент в честь Первого Президента в столице, назвать центральные улицы всех городов именем Нурсултана Назарбаева и предоставить Елбасы статус почётного сенатора. Об этом он объявил во время инаугурации.

"Все портреты и фото с изображением Елбасы останутся непременным атрибутом в зданиях госучреждений", - отметил Токаев.

Нурсултан Назарбаев накануне подписал указ о прекращении своих президентских полномочий с 20 марта.

Полномочия президента к 65-летнему Токаеву переходят на оставшийся срок полномочий избранного президента, который истекает в апреле 2020 года.

Новости по теме:

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Нурсултан Назарбаев объявил об отставке с поста президента Казахстана
  • В Алматы эвакуировали посетителей крупнейшего торгового центра
  • Монголия страдает от бедности и долгового кризиса, - премьер-министр страны
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×