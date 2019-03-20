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  20 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Правительство Узбекистана перестанет регулировать цены на хлопковое масло

CA-NEWS (UZ) -  Правительство Узбекистана прекращает регулирование цен на хлопковое масло, предназначенное для социально уязвимых слоев населения и формирования государственного стратегического резерва.

Кроме того, государство перестаёт регулировать цены на шелуху и шрот хлопковых семян, сообщает Минюст.

С предложением либерализовать цены на эти товары выступило Министерство финансов в декабре 2018 года.

Напомним, что в перечень социально значимых и стратегических видов товаров и услуг), цены на которые регулируются государством, входят бензин, этиловый спирт, минеральные удобрения, услуги по вывозу твердых и жидких бытовых отходов и другие.

Цены на эти продукты и услуги всё ещё регулируются государством.

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