Журналист радио "Точикистон" пожаловался в прокуратуру на сотрудника аэропорта

CA-NEWS (TJ) - Журналист радио “Точикистон” обратился с жалобой в Генеральную прокуратуру страны о том, что в ходе исполнения своих профессиональных обязанностей он был оскорблен со стороны главного инженера Международного аэропорта Душанбе.

Нурали Каримов, журналист радио “Точикистон”, сказал 19 марта, что хотел сделать передачу о проблемах пассажиров во время задержки рейсов, о повышении цен на авиабилеты, однако главный инженер столичного аэропорта Бободжон Садриддинов воспротивился предоставлять какую-либо информацию и оскорбил журналиста.

Между тем Нурали Каримов заранее согласовал с руководством аэропорта интервью на данную проблему и побеседовать с журналистом обязали Бободжона Садриддинова. По словам Каримова, за день до интервью, 12 марта, он связался по телефону с руководством аэропорта и беседа была назначена на 10 часов утра следующего дня.

«Раньше назначенного времени я приехал в аэропорт, побеседовал с пассажирами, а потом сотрудник аэропорта сопроводил меня до главного инженера. Я представился, показал свои документы и записывающее устройство. Однако он категорически не захотел разговаривать и оскорбил меня нецензурными словами. Я сказал, что не надо так разговаривать, я представляю государственное СМИ, а он в ответ – мне все равно, откуда ты, мне разницы нет, что руководство поручило говорить с тобой, иди делай что хочешь”, - рассказал журналист.

По его словам, из-за срыва интервью он так и не смог подготовить свою передачу. “Я никогда не ожидал, что сотрудник аэропорта опустится до оскорблений. Руководство радио в курсе инцидента. 16 марта я подал жалобу в отношении Бободжона Садриддинова в Генеральную прокуратуру и буду добиваться справедливости. После этих оскорблений я неделю не мог прийти в себя, по работе мне часто приходится беседовать с главами министерств и ведомств, но впервые столкнулся с таким безобразием”, - сказал Нурали Каримов.

Однако сотрудники аэропорта считают, что во всем виноват сам журналист. Джамила Хусейнова, пресс-секретарь Международного аэропорта Душанбе, сказала, что в курсе того, что Нурали Каримов обратился с просьбой дать интервью, но считает, что в данной ситуации виновен сам журналист, так как он пришел на интервью без официального письма. “Аэропорт – это режимный объект и попасть внутрь без официального письма запрещено” – говорит собеседница. По ее словам, Нурали Каримов приехал в аэропорт, но без письма, к тому же Бободжон Садриддинов был занят, и поэтому интервью было перенесено на другую дату.

​Нуриддин Каршибоев, глава Национальной ассоциации независимых СМИ Таджикистана, сказал, что журналист имеет право для получения информации сделать устный либо письменный запрос. По поводу инцидента с Нурали Каримовым, Каршибоев сказал, что журналист уже получил разрешение на беседу у руководства аэропорта, был назначен конкретный сотрудник для этого и ответственность за инцидент лежит на нем.