Журналист радио "Точикистон" пожаловался в прокуратуру на сотрудника аэропорта

- Таджикистан, общество
- 13:36, 20 марта 2019
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CA-NEWS (TJ) - Журналист радио “Точикистон” обратился с жалобой в Генеральную прокуратуру страны о том, что в ходе исполнения своих профессиональных обязанностей он был оскорблен со стороны главного инженера Международного аэропорта Душанбе.
Нурали Каримов, журналист радио “Точикистон”, сказал 19 марта, что хотел сделать передачу о проблемах пассажиров во время задержки рейсов, о повышении цен на авиабилеты, однако главный инженер столичного аэропорта Бободжон Садриддинов воспротивился предоставлять какую-либо информацию и оскорбил журналиста.
Между тем Нурали Каримов заранее согласовал с руководством аэропорта интервью на данную проблему и побеседовать с журналистом обязали Бободжона Садриддинова. По словам Каримова, за день до интервью, 12 марта, он связался по телефону с руководством аэропорта и беседа была назначена на 10 часов утра следующего дня.
«Раньше назначенного времени я приехал в аэропорт, побеседовал с пассажирами, а потом сотрудник аэропорта сопроводил меня до главного инженера. Я представился, показал свои документы и записывающее устройство. Однако он категорически не захотел разговаривать и оскорбил меня нецензурными словами. Я сказал, что не надо так разговаривать, я представляю государственное СМИ, а он в ответ – мне все равно, откуда ты, мне разницы нет, что руководство поручило говорить с тобой, иди делай что хочешь”, - рассказал журналист.
По его словам, из-за срыва интервью он так и не смог подготовить свою передачу. “Я никогда не ожидал, что сотрудник аэропорта опустится до оскорблений. Руководство радио в курсе инцидента. 16 марта я подал жалобу в отношении Бободжона Садриддинова в Генеральную прокуратуру и буду добиваться справедливости. После этих оскорблений я неделю не мог прийти в себя, по работе мне часто приходится беседовать с главами министерств и ведомств, но впервые столкнулся с таким безобразием”, - сказал Нурали Каримов.
Однако сотрудники аэропорта считают, что во всем виноват сам журналист. Джамила Хусейнова, пресс-секретарь Международного аэропорта Душанбе, сказала, что в курсе того, что Нурали Каримов обратился с просьбой дать интервью, но считает, что в данной ситуации виновен сам журналист, так как он пришел на интервью без официального письма. “Аэропорт – это режимный объект и попасть внутрь без официального письма запрещено” – говорит собеседница. По ее словам, Нурали Каримов приехал в аэропорт, но без письма, к тому же Бободжон Садриддинов был занят, и поэтому интервью было перенесено на другую дату.
Нуриддин Каршибоев, глава Национальной ассоциации независимых СМИ Таджикистана, сказал, что журналист имеет право для получения информации сделать устный либо письменный запрос. По поводу инцидента с Нурали Каримовым, Каршибоев сказал, что журналист уже получил разрешение на беседу у руководства аэропорта, был назначен конкретный сотрудник для этого и ответственность за инцидент лежит на нем.