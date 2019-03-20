Среди Центральной Азии Кыргызстан занял последнее место в рейтинге самых счастливых стран мира

CA-NEWS (KG) - Среди стран Центральной Азии в рейтинге самых счастливых стран мира лидирует Узбекистан, разместившись на 50-й строчке. За ним следуют Казахстан — на 60-м и Туркменистан на 68-м.

Таджикистан занимает 80-ю строчку, а Кыргызстан расположился на 92-м.

Об этом свидетельствуют данные отчета World Happiness Report, который ежегодно публикует подразделение ООН по поиску решений для стабильного развития.

Список возглавила Финляндия. В десятке самых счастливых стран оказались также Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия.

Замыкают список такие страны как Коморы, Кот-д’Ивуар, Руанда, Того и Сирия. Всего в рейтинг вошли 117 стран.

В качестве критериев оценки рассматриваются шесть факторов: ВВП на душу населения, продолжительность жизни, щедрость, социальную поддержку, а также влияние свободы и коррупции на принятие важных решений. Каждый из показателей оценивают по 10-балльной шкале, а затем выводят средний балл для страны.