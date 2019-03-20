Кыргызстан и Таджикистан в начале апреля продолжат работу по демаркации границ

CA-NEWS (TJ) - Как ожидается, 4-5 апреля в Душанбе состоится очередная встреча правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации границ.

Отдел информационного обеспечения аппарата правительства распространил комментарий вице-премьер-министра Жениша Разакова, возглавлявшего делегацию Кыргызстана на переговорах по границе с официальными лицами Таджикистана.

Как отмечается, на приграничной территории часто возникают спорные ситуации, в связи с этим сторонами было предложено создать постоянно действующие комиссии под руководством глав Баткенской и Согдийской областей, куда войдут представители правоохранительных органов и прокуратуры. Также сторонами достигнута договоренность о совместном патрулировании улиц, где проживают граждане Кыргызстана и Таджикистана.

«Следующее наше поручение по первому вопросу – у нас есть две дороги, из города Исфары дорога ведет в Ворух, но она три раза пересекает кыргызскую территорию, это села Кок-Терек, Таш-Тумшук и Ак-Сай. Такая же ситуация по автодороге Баткен-Исфана, где на определенном участке пересекается таджикская территория. Поэтому мы поручили пограничным ведомствам устранить все препятствия для того, чтобы граждане двух стран на этих дорогах общего пользования могли беспрепятственно передвигаться», - комментирует Разаков.

«Я прочитал информацию, что дано разрешение на строительство автодороги Исфара-Ворух. Здесь нужно понимать, что Исфара - это начальный пункт, а Ворух - конечный, но по дороге, как я отметил, три раза пересекается кыргызская территория. В этой части в 2014 году был подписан протокол, согласно которому в объезд села Ак-Сай Баткенского района будет построена дополнительная дорога, которая будет находиться вне села. Сейчас есть основная дорога, которая проходит через село, а вторая дорога строится вне села, где нет домов. Тут нужно четко понимать, что это дорога не является статусной, независимой и так далее, об этом, конечно, разговора нет. Нет никакого разговора и о том, что предоставляется какой-то коридор. Просто это дополнительная дорога, по которой как граждане Кыргызстана, так и граждане Таджикистана могут ездить. Это два варианта – одна дорога через село Ак-Сай, вторая дорога вне села», - приводятся слова вице-премьера.

Он заверяет, что в данном случае эта территория является территорией Кыргызстана. По его словам, таджикской стороной была предложена помощь в строительстве протяженностью 4 километра. Но так как эта дорога является территорией КР, кыргызская сторона решила завершить строительство на собственные средства, собственными компаниями.

Разаков также высказал позицию правительства касательно завершения строительства дороги Ак-Сай – Тамдык. «Эта дорога пятой категории – она предназначена для прогона скота. Прогон скота в осенний и весенний периоды является актуальным моментом, потому что на сегодняшний день на пастбищах Кыргызстана существует только одна дорога – через населенный пункт Ворух Исфаринского района. А на пастбище Киревшим скот пасут жители наших 3 айыльных округов - Ак-Сай, Самаркандек и Ак-Татыр Баткенского района. В целом в горах на пастбищах выпасается порядка 65 тысяч голов МРС и КРС. Поэтому в весенние и осенние периоды, когда осуществляется перегон скота, возникают определенные моменты с жителями Воруха, возникают вопросы чисто на бытовом уровне. В целях исключения вот этого всего сейчас осуществляется строительство дороги Ак-Сай – Тамдык», - отмечается в сообщении.

«В протоколе мы согласовали, что кыргызская сторона обязуется и будет завершать эту дорогу. Сейчас ее строительство уже начато. Там уже решены все тендерные вопросы с выбором подрядчика. В данном направлении тоже проводится работа.

Протокол был подготовлен с учетом сохранения интересов двух государств. Если мы его по населенным пунктам будем писать – она будет так называться: Исфара – Кок-Терек – Таш-Тумшук – Ходжала – Ак-Сай – Ворух. То есть Исфара – это изначальная точка, Ворух – конечная. Но в середине, пока из одного пункта едешь во второй пункт, мы трижды заезжаем на кыргызскую территорию. То есть говорить о том, что Исфара - Ворух – это чисто таджикская дорога, не соответствует действительности. Говорят, что «дали коридор». Я еще раз ответственно заявляю, что никакого коридора не дано. Эту ситуацию мы очень хорошо знаем, поэтому я ответственно заявляю, что никакого коридора в населенный пункт Ворух не дано. Я считаю, что протокол не имеет никакого секретного характера, и тем более мой коллега заместитель премьер-министра Таджикистана, уважаемый Азим Иброхим тоже рассказал о всех пунктах протокола, которые были приняты в ходе наших переговоров», - заявляет Жениш Разаков.

Напомним, конфликт между жителями сел Ак-Сай Баткенского района и Мехнатабад Таджикистана произошел 13 марта в местности Кожогар. Причиной конфликта стала работа по строительству объездной дороги Ак-Сай - Тамдык Баткенского района. Таджикская служба «Азаттыка»​ - радио «Озоди»​ - сообщает о двух погибших гражданах Таджикистана. Кроме того, пострадали три гражданина Кыргызстана, один из которых находится в реанимации. К 15 марта ситуация стабилизировалась, а 18 марта по итогам переговоров официальных делегаций перекрытые дороги были открыты.