В Узбекистане за год пациенты и их родственники избили около 300 врачей

CA-NEWS (UZ) - Министерство здравоохранения обратилось в Генеральную прокуратуру с жалобой на избиение медицинских работников в Кошрабатском районе Самаркандской области.

Ранее местные СМИ сообщали, что в Кошрабатском районе пострадали врач скорой помощи и водитель, которых избили пьяный пациент и его родственники.

18 марта министерство здравоохранения официально заявило, что «соответствующие органы» «не пришли к законодательному решению» по этому делу. Поэтому министерство обратилось в Генеральную прокуратуру, чтобы взять ситуацию под контроль.

По данным Министерства здравоохранения Узбекистана, с 2017 по 2018 год около 300 работников здравоохранения были избиты пациентами и их родственниками.

Исходя из этого, в конце января текущего года министерство разработало законопроект, предусматривающий ужесточение наказания для таких пациентов и их родственников. 5 февраля законопроект был направлен в соответствующие министерства и ведомства для согласования.