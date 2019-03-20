В Министерстве обороны Узбекистана произошли кадровые перестановки

Фарход Отриков и Дильшод Чориев

CA-NEWS (UZ) - Распоряжением президента Шавката Мирзиёева назначены командующий войсками Северо-западного военного округа, а также начальник Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища.

По сообщению пресс-службы ведомства, полковник Ортиков Фарходжон покинул пост командующего войсками Северо-западного военного округа и назначен на должность начальника Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища.

На должность командующего войсками Северо-западного военного округа назначен полковник Чориев Дилшод, который был командиром в одной из воинской части Гурумсарайского гарнизона Восточного военного округа.