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  20 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Министерстве обороны Узбекистана произошли кадровые перестановки
Фарход Отриков и Дильшод Чориев
Фарход Отриков и Дильшод Чориев

CA-NEWS (UZ) -  Распоряжением президента Шавката Мирзиёева назначены командующий войсками Северо-западного военного округа, а также начальник Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища.

По сообщению пресс-службы ведомства, полковник Ортиков Фарходжон покинул пост командующего войсками Северо-западного военного округа и назначен на должность начальника Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища.

На должность командующего войсками Северо-западного военного округа назначен полковник Чориев Дилшод, который был командиром в одной из воинской части Гурумсарайского гарнизона Восточного военного округа.

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