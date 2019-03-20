В Узбекистане населению разрешили снимать на аудио и видео в юстиции и нотариусах

CA-NEWS (UZ) - Министерство юстиции Узбекистана разрешило физическим и юридическим лицам пользоваться аудио и видео устройствами в зданиях системы Минюста.

Министерство юстиции Узбекистана утвердило специальную программу «Открытая юстиция» (Open Justice), сообщает пресс-служба ведомства.

«Создается система оперативного направления жалоб через интернет о недостатках и недочетах, допускаемых работниками нотариальных контор и центров государственных услуг при выполнении служебных обязанностей. Выявленные случаи нарушения будут широко освещаться. Будет формироваться рейтинг сотрудников, не справляющихся с возложенными на них обязанностями. На его основе планируется адресное повышение квалификации персонала», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, министерство пересмотрело структуру размещения кабинетов в собственном здании. Сотрудники размещаются в «широком пространстве, позволяющем беспрепятственно наблюдать друг за другом». «Граждане, пришедшие в министерство, также могут видеть, чем занимается каждый из сотрудников. Проще говоря, теперь и стены, и двери обеспечивают прозрачность. Данный метод предупреждает и коррупционные факторы», — отмечается в сообщении.