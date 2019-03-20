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  20 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Самую высокую зарплату в Таджикистане получают финансисты, самую низкую – сельскохозяйственники

CA-NEWS (TJ) -  Наиболее низкую зарплату в Таджикистане получают работники сельского и лесного хозяйства, рыболовства. По данным Агентства по статистике при президенте РТ, их заработная плата сложилась в размере – 559 сомони ($59), сообщает Авеста.

Самая высокая заработная плата сложилась у сотрудников финансового посредничества (банки) и страхования 2 тыс. 898 сомони ($307). Этот показатель в добыче полезных ископаемых – 2,5 тыс. сомони, строительстве составил 2,4 тыс. сомони, секторе электроэнергетики и водоснабжения – 1,5 тыс. сомони.

По данным источника, среднемесячная номинальная заработная плата в республике в январе этого года составил 1 тыс. 261 сомони

Уровень же реальной зарплаты (с учетом инфляции) в январе по сравнению с декабрем 2018 года уменьшился на 13,8%.

Минимальная заработная плата составляет 400 сомони ($42).

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