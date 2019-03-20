Даригу Назарбаеву предложили назначить председателем Сената

CA-NEWS (KZ) - Кандидатуру Дариги Назарбаевой предложили на должность председателя Сената, передает Tengrinews.kz.

Для депутатов Сената проводится тайное голосование.

Ранее она занимала пост председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности Сената.

(каз. Қазақстан Республикасының Парламенті Сенаты) — верхняя палата парламента Республики Казахстан.

В сенате 47 мест (в будущем их число может быть увеличено за счёт бывших президентов Республики Казахстан, которые автоматически становятся сенаторами после ухода со своего поста).

- 15 сенаторов назначает президент

- 32 сенатора избираются на собрании выборщиков — депутатов маслихатов (местных органов представительной власти) по два человека от каждой области, города республиканского значения и столицы РК.

Срок депутатских полномочий — 6 лет, при этом каждые 3 года состав верхней палаты частично обновляется.

К исключительному ведению сената согласно конституции страны относятся:

- избрание и освобождение от должности по представлению президента Республики Казахстан - председателя Верховного суда и судей Верховного суда Республики, принятие их присяги;

- дача согласия на назначение президентом Республики председателя Национального Банка, генерального прокурора, председателя Комитета национальной безопасности Республики;

лишение неприкосновенности генерального прокурора, председателя и судей Верховного суда Республики;

- выполнение функций парламента Республики по принятию конституционных законов и законов в период временного отсутствия Мажилиса, вызванного досрочным прекращением его полномочий;

- осуществление иных полномочий, возложенных Конституцией на сенат парламента.

Биография Дариги Назарбаевой:

Дарига Назарбаева 7 мая 1963 года года рождения, казашка, образование высшее. Окончила Московский государственный университет имени Ломоносова, Казахский государственный университет имени Кирова. По специальности историк, преподаватель истории и общестововедения.

Доктор политических наук, кандидат исторических наук.

Работала заместителем председателя Мажилиса, была в должности заместителя премьер-министра, позже стала депутатом Сената Парламента.

Награждена орденами "Парасат", "Барыс" II степени, Литературы и искусства Французской Республики, медалью НДП "Нур Отан" "Белсенді қызметі үшін", медалью Конституционного Совета РК "Конституциялық заңдылықты нығайтуға қосқан үлесі үшін" и юбилейными медалями.