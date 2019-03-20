CA-NEWS (KZ) - Дарига Назарбаева стала председателем Сената Парламента Казахстана, передает Tengrinews.kz.
Она избрана путем тайного голосования среди депутатов палаты. Из 44 присутствующих депутатов 44 проголосовали за кандидатуру Назарбаевой.
В свою очередь Дарига Назарбаева поблагодарила коллег за оказанное доверие.
«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, коллеги, дорогие казахстанцы, от всего сердца спасибо за доверие, оказанное мне.
Я глубоко осознаю роль парламента в политической и общественной жизни страны и приложу все свои знания, навыки для реализации поставленных целей», - сказала спикер Сената Дарига Назарбаева.
Ранее она занимала пост председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности Сената.
Сенат парламента Республики Казахстан (каз. Қазақстан Республикасының Парламенті Сенаты) — верхняя палата парламента Республики Казахстан.
В сенате 47 мест (в будущем их число может быть увеличено за счёт бывших президентов Республики Казахстан, которые автоматически становятся сенаторами после ухода со своего поста).
- 15 сенаторов назначает президент
- 32 сенатора избираются на собрании выборщиков — депутатов маслихатов (местных органов представительной власти) по два человека от каждой области, города республиканского значения и столицы РК.
Срок депутатских полномочий — 6 лет, при этом каждые 3 года состав верхней палаты частично обновляется.
К исключительному ведению сената согласно конституции страны относятся:
- избрание и освобождение от должности по представлению президента Республики Казахстан - председателя Верховного суда и судей Верховного суда Республики, принятие их присяги;
- дача согласия на назначение президентом Республики председателя Национального Банка, генерального прокурора, председателя Комитета национальной безопасности Республики;
лишение неприкосновенности генерального прокурора, председателя и судей Верховного суда Республики;
- выполнение функций парламента Республики по принятию конституционных законов и законов в период временного отсутствия Мажилиса, вызванного досрочным прекращением его полномочий;
- осуществление иных полномочий, возложенных Конституцией на сенат парламента.
Биография Д.Назарбаевой:
Дарига Назарбаева родилась 7 мая 1963 года года рождения, казашка, образование высшее. Окончила Московский государственный университет имени Ломоносова, Казахский государственный университет имени Кирова. По специальности историк, преподаватель истории и общестововедения.
Доктор политических наук, кандидат исторических наук.
Работала заместителем председателя Мажилиса, была в должности заместителя премьер-министра, позже стала депутатом Сената Парламента.
Награждена орденами "Парасат", "Барыс" II степени, Литературы и искусства Французской Республики, медалью НДП "Нур Отан" "Белсенді қызметі үшін", медалью Конституционного Совета РК "Конституциялық заңдылықты нығайтуға қосқан үлесі үшін" и юбилейными медалями.
Является старшей дочерью первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.