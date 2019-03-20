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  20 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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«Переломный момент». Дарига Назарбаева выступила в Сенате

CA-NEWS (KZ) -  Новый председатель Сената Парламента Казахстана Дарига Назарбаева пообещала, что приложит все свои знания и умения для достижения поставленных целей, передает Tengrinews.kz.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич (Токаев. - Прим.), уважаемые коллеги, дорогие казахстанцы. Прежде всего хочу выразить от всего сердца слова глубокой благодарности вам за доверие, которое вы мне оказали. Я глубоко осознаю роль Парламента в общественной жизни страны, особенно в этот переломный момент нашей истории", - обратилась Дарига Назарбаева после своего избрания спикером Сената.

"Нашим Елбасы поставлены масштабные задачи по модернизации общества, усилению социальной поддержки и защиты социально-уязвимых слоев нашего общества. Стратегия развития страны, законодательное обеспечение поставленных задач в первую очередь направлены на улучшение жизни людей, на укрепление и процветание государства Казахстан - государства для всех казахстанцев. Приложу все свои знания и умения для достижения поставленных целей", - сказала она.

Как известно, прежний председатель Сената Парламента Каазахстана Касым-Жомарт Токаев вступил 20 марта в должность Президента Каазахстана.

Ранее Дарига Назарбаева была председателем комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената.

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