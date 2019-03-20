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  20 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава КНБ Карим Масимов о Назарбаеве: Это - великий человек. Напишу о нем книгу

CA-NEWS (KZ) -  Глава КНБ Карим Масимов в интервью республиканским СМИ сообщил о том, что намерен написать книгу о Первом Президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве, передает МИА "Казинформ".

- Нурсултан Абишевич - это великий человек. Напишу о нем книгу "Елбасы глазами помощника", - сказал Масимов.

По его словам, книга будет интересной.

- Интересная будет книга с "закрытыми" страницами", - отметил глава КНБ.

Отметим, Карим Масимов был назначен главой Комитета национальной безопасности 8 сентября 2016 года. Карим Масимов был помощником Нурсултана Назарбаева с 2003 по 2006 годы, заместителем Премьер-Министра. Дважды был Премьер-Министром страны (2007-2012 годы и 2014-2016 годы), кроме того, занимал пост руководителя Администрации Президента.

Он неоднократно называл себя помощником Президента.

- Нурсултан Абишевич, я это говорил в первый раз, когда вы вносили мою кандидатуру в 2007 году, и я хочу повторить еще раз: Нурсултан Абишевич, я был вашим помощником, я остаюсь вашим помощником, и я буду вашим помощником всегда. Я хочу перед депутатами заверить в этом еще раз. Спасибо большое за доверие, - говорил Масимов после назначения его на пост премьер-министра 2 апреля в 2014 году.

- В январе 2007 года, Нурсултан Абишевич, меня назначили премьер-министром в первый раз, тогда я говорил, что буду вашим верным помощником всегда, какую бы должность я ни занимал. Нурсултан Абишевич, я сегодня хочу еще раз повторить: я по-прежнему ваш помощник, и я ваш ученик. Я горд тем, что вы позволяете мне участвовать в реализации больших дел по развитию Казахстана. Своей работой я буду снова доказывать, что имею право на ваше доверие, - обращался Масимов к Назарбаеву в 2011 году.

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