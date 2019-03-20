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  20 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Первый президент Казахстана переедет из Акорды в Назарбаев центр

CA-NEWS (KZ) -  Нурсултан Назарбаев переедет из Акорды в "Назарбаев центр". Об этом сообщил руководитель канцелярии Первого Президента Махмуд Касымбеков.

Девятиэтажное здание "Назарбаев центра" имеет площадь более 28 тысяч м2. Его построили по проекту британского архитектора Нормана Фостера. Библиотека Первого Президента, которая является частью центра, рассчитана на 460 тысяч книг.

Комплекс, расположенный в Астане, выполняет функции библиотеки, архива, музея, аналитического, культурно-образовательного и научно-исследовательского центра.

Нурсултан Назарбаев накануне подписал указ о прекращении своих президентских полномочий с 20 марта.

Полномочия президента к 65-летнему Токаеву переходят на оставшийся срок полномочий избранного президента, который истекает в апреле 2020 года.

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